ऐतिहासिक! सुनेत्रा पवार ने संभाली डिप्टी सीएम पद की कमान, बनी पहली महिला उपमुख्यमंत्री

Edited By Radhika, Updated: 31 Jan, 2026 05:50 PM

अजित पवार के निधन के बाद आज यानि 31 जनवरी को महाराष्ट्र को अपना नया उपमुख्यमंत्री मिल गया है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है और इसी के साथ सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बन गई हैं।

नेशनल डेस्क: अजित पवार के निधन के बाद आज यानि 31 जनवरी को महाराष्ट्र को अपना नया उपमुख्यमंत्री मिल गया है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है और इसी के साथ सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बन गई हैं। मुंबई के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण से पहले का सियासी घटनाक्रम

अजित पवार के निधन के बाद शनिवार दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसे छगन भुजबल सहित सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

ऐतिहासिक उपलब्धि

सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दी है। वह जल्द ही बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतरेंगी। सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार की खाली हुई राज्यसभा सीट पर उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को भेजा जा सकता है।

विरासत को दी श्रद्धांजलि

शपथ ग्रहण से पहले सुनेत्रा पवार ने आधिकारिक आवास 'देवगिरी' बंगले में अपने दिवंगत पति अजित पवार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस भावुक क्षण के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल भी मौजूद रहे।