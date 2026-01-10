आतिशी मामले पर बोले Tarun Chugh- हमारी रक्षा को लिए शहादत देने वाले गुरुओं का अपमान करने वालों को ही बचा रही आम आदमी पार्टी

आतिशी विवाद को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है।

पंजाब डेस्क: आतिशी विवाद को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। जालंधर में एफआईआर दर्ज होने के बाद एक के बाद एक राजनीतिक नेता लाइव आकर इसकी निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा महासचिव तरुण चुघ का कड़ा बयान सामने आया है। तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी गुरुओं का अपमान करने वालों को बचाने की शरणस्थली बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर गुरु साहिबानों का अपमान करने वाली आतिशी को बचाने के लिए झूठी FIR दर्ज करवा रही है।

चुघ ने कहा कि विधानसभा की हर कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्ड होता है और वह विधानसभा की आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा होता है। उन्होंने दावा किया कि खुद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार किया है कि वीडियो उनके पास मौजूद हैं, जिनमें आतिशी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

भाजपा महासचिव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले में राजनीतिक ड्रामा रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुओं का अपमान करने वालों का बचाव किया जा रहा है और आतिशी को बचाने के लिए झूठी FIR दर्ज की जा रही है। तरुण चुघ ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में झूठ बोलती थी और अब पंजाब में भी वही रवैया अपना रही है। FIR का डर दिखाकर सच्चाई को दबाने और गुरुओं के अपमान के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है।

चुघ ने मांग की कि इस मामले में तुरंत जिम्मेदारी तय करते हुए आतिशी और मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा लिया जाए तथा दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। उन्हेंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार सिखों की आस्था का अपमान कर रही है और सिख गुरुओं के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर सिख न होते तो आज हिन्दुस्तान में न हिन्दू होते और न ही सिख होते।

