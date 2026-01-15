Main Menu

    3. | बायोकॉन ने क्यूआईपी के जरिये जुटाए 4,150 करोड़ रुपए

बायोकॉन ने क्यूआईपी के जरिये जुटाए 4,150 करोड़ रुपए

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 01:04 PM

नई दिल्लीः जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) प्रक्रिया के जरिये 4,150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस पहल के तहत पात्र संस्थागत खरीदारों को पांच रुपए अंकित मूल्य के 1,12,664,585 शेयर 368.35 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर जारी किए गए। 

कंपनी सूचना के अनुसार, 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी क्यूआईपी में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने काफी रुचि दिखाई जो कंपनी की वृद्धि संभावनाओं में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। बायोकॉन ने कहा कि क्यूआईपी से प्राप्त धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता खरीदने के लिए माइलन इंक (वियाट्रिस) को देय नकद राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इससे इस संबंध में लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

