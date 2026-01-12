Main Menu

मारुति सुजुकी के निदेशक मंडल ने गुजरात में भूमि अधिग्रहण के लिए 4,960 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 02:47 PM

maruti suzuki s board of directors approved a proposal of 4 960 crore

नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के निदेशक मंडल ने गुजरात में भूमि अधिग्रहण एवं अपनी विनिर्माण क्षमता के विस्तार के लिए 4,960 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कपंनी के निदेशक मंडल ने सोमवार को हुई अपनी बैठक में गुजरात औद्योगिक विकास निगम से खोराज औद्योगिक एस्टेट में उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और ‘‘ प्रस्तावित क्षमता वृद्धि 10 लाख इकाई तक है।'' कुल निवेश के संबंध में कंपनी ने कहा कि क्षमता स्थापना के चरणों को निर्धारित करते समय इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 

इसमें कहा गया, ‘‘निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भूमि अधिग्रहण, विकास एवं तैयारी संबंधी गतिविधियों की लागत 4,960 करोड़ रुपए है।'' मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि आंतरिक आय और बाहरी उधार से इसका वित्तपोषण किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि गुरुग्राम, मानेसर, खरखौदा (सभी हरियाणा में) और हंसलपुर (गुजरात में) में इसकी कुल मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग 24 लाख इकाई प्रति वर्ष है जबकि कुल उत्पादन क्षमता 26 लाख इकाई प्रति वर्ष है। इसमें सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की उत्पादन इकाइयां भी शामिल हैं जिसका कंपनी में विलय हो चुका है। कंपनी सूचना के अनुसार मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। 

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने 2024 में घोषणा की थी कि कंपनी की भारतीय इकाई मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) गुजरात में अपनी दूसरी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख इकाई होगी।  

