दिल्ली में zero visibility का कहर, AQI 400 पार, उड़ानें और ट्रेनें ठप- IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 08:33 AM

delhi ncr smog fog pollution cold white haze air pollution zero visibility

देश की राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए सोमवार की सुबह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रही। दिल्ली-एनसीआर इस वक्त कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की सर्दी के तिहरे वार का सामना कर रहा है। आसमान से गिरती सफेद धुंध ने न केवल सड़कों पर रफ्तार रोक दी, बल्कि हवाई...

नई दिल्ली: देश की राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए सोमवार की सुबह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रही। दिल्ली-एनसीआर इस वक्त कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की सर्दी के तिहरे वार का सामना कर रहा है। आसमान से गिरती सफेद धुंध ने न केवल सड़कों पर रफ्तार रोक दी, बल्कि हवाई और रेल यातायात को भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है।

कोहरे का 'ऑरेंज अलर्ट' और शून्य दृश्यता

भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय कई इलाकों में दृश्यता (Visibility) शून्य मीटर तक गिर गई, जिससे हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था।

परिवहन पर संकट: उड़ानें डायवर्ट, 100 ट्रेनें थमीं

घने कोहरे ने सबसे ज्यादा नुकसान सफर करने वाले यात्रियों को पहुँचाया है।

  1. हवाई मार्ग: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर परिचालन बाधित होने से कई विमानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा। उदाहरण के तौर पर, गोवा से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट को कोहरे के कारण अहमदाबाद उतारना पड़ा, क्योंकि जयपुर जैसे नजदीकी हवाई अड्डे पहले ही डायवर्टेड फ्लाइट्स से फुल थे। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियों ने यात्रियों को देरी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।

  2. रेल मार्ग: कोहरे की सफेद चादर ने पटरियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। लगभग 100 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों पीछे चल रही हैं।

  3. सड़क मार्ग: यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते नजर आए। कम दृश्यता के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है।

'जहरीली' हुई हवा: AQI 400 के पार

ठंड और कोहरे के साथ-साथ प्रदूषण ने दिल्लीवासियों का दम घोंटना शुरू कर दिया है। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी को दर्शाता है।

  • सबसे प्रदूषित इलाका: आनंद विहार में AQI का स्तर 459 तक पहुंच गया।

  • अन्य क्षेत्र: चांदनी चौक (423) और ITO (400) में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

प्रशासन की सख्ती और स्कूलों की छुट्टी

बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नोएडा प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। दूसरी ओर, नए साल के जश्न के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है और नियमों के उल्लंघन पर अब तक हजारों चालान काटे जा चुके हैं।

