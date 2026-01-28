MCX में तकनीकी गड़बड़ी, ट्रेडिंग सिस्टम में रुक-रुक कर समस्या

देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) में बुधवार (28 जनवरी) को एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। MCX ने इस बारे में जानकारी दी है कि एक्सचेंज के सिस्टम में रुक-रुक कर तकनीकी समस्या (Intermittent...

बिजनेस डेस्कः देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) में बुधवार (28 जनवरी) को एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। MCX ने इस बारे में जानकारी दी है कि एक्सचेंज के सिस्टम में रुक-रुक कर तकनीकी समस्या (Intermittent Technical Issues) सामने आई है। MCX की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी घोषणा (Announcement) के मुताबिक, इस तकनीकी समस्या को जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

घोषणा में कहा गया है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते वेबसाइट पर बाजार से जुड़ी गतिविधियों और डेटा अपडेट में अस्थायी दिक्कत आ सकती है। इस संबंध में एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉरपोरेशन MCXCCL स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। MCX ने ट्रेडर्स और निवेशकों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और सिस्टम पूरी तरह सामान्य होने तक सतर्कता बरतें।

आपको बता दें कि शुरुआती कारोबार में MCX पर सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। चांदी की कीमत 3,77,498 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं सोने का भाव 1,61,252 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

MCX में कब-कब आई तकनीकी गड़बड़ियां

28 अक्टूबर 2025 — MCX में सबसे बड़ी तकनीकी समस्या, ट्रेडिंग लगभग 4 घंटे से ज्यादा रुक गई। मार्केट सामान्य समय (9:00 AM) की जगह 1:25 PM पर खुली क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ी आई थी और DR (डिजास्टर रिकवरी) साइट पर शिफ्ट करना पड़ा।

23 जुलाई 2025 — MCX पर ट्रेडिंग एक घंटे से अधिक समय तक रुक गई, जिसके कारण बाजार खुलने में देरी हुई थी।

9 जुलाई 2024 — MCX trading session में तकनीकी समस्या के कारण खुलने में देरी हुई, ट्रेडिंग आम समय पर शुरू नहीं हो पाई और बाद में शुरू हुई।

13 फरवरी 2024 — MCX के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ग्लिच के कारण ट्रेडिंग शुरू होने में लगभग चार घंटे की देरी हुई थी।

