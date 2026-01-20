Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Business
    3. | शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 400 अंक तक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे

शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 400 अंक तक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 01:12 PM

the stock market decline continues bse falling by up to 400 points

भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार, 20 जनवरी को भी जारी रहा। सेंसेक्स 400 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 25,500 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, तीसरी तिमाही के मिले-जुले नतीजों और ग्लोबल ट्रेड वॉर की...

बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार, 20 जनवरी को भी जारी रहा। सेंसेक्स 400 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 25,500 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, तीसरी तिमाही के मिले-जुले नतीजों और ग्लोबल ट्रेड वॉर की बढ़ती आशंकाओं ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया।

बीएसई स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स करीब 1.2% टूट गए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे, जिसमें आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहा।

खबर लिखे जाने के समय बीएसई सेंसेक्स 351.97 अंक या 0.42% गिरकर 82,894.21 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 125.85 अंक या 0.49% टूटकर 25,459.65 के स्तर पर पहुंच गया।

इन 8 वजहों से टूटा बाजार

1. ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंता

अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर नई अनिश्चितता से वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की धारणा कमजोर हुई है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी और अमेरिका-यूरोप के बीच संभावित व्यापार तनाव ने ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बिकवाली बढ़ाई, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा।

और ये भी पढ़े

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिका-यूरोप टैरिफ विवाद पर स्पष्टता आने तक बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

2. FIIs की लगातार बिकवाली

सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 3,262 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक करीब 29,315 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं, जिससे बाजार पर लगातार दबाव बना हुआ है।

3. Q3 के मिले-जुले नतीजे

तीसरी तिमाही के नतीजों से बाजार को फिलहाल कोई ठोस दिशा नहीं मिली है। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहा। Wipro के कमजोर आउटलुक के बाद आईटी शेयरों में गिरावट जारी रही और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.1% टूट गया।

4. कमजोर ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। कोरिया का कोस्पी हरे निशान में रहा, जबकि जापान का निक्केई, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स गिरावट में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद थे लेकिन वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स 1% से ज्यादा टूटते दिखे।

5. रुपए में कमजोरी

मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 90.98 पर आ गया। आयातकों की डॉलर मांग और विदेशी निवेश की निकासी ने घरेलू मुद्रा पर दबाव बनाए रखा।

6. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अनिश्चितता

निवेशक ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कोई भी अप्रत्याशित फैसला बाजार में तेज हलचल ला सकता है।

7. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

ब्रेंट क्रूड का भाव 0.11% बढ़कर 64.01 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए महंगाई और राजकोषीय दबाव बढ़ा सकती हैं, जिससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है।

8. निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे

मंगलवार को निफ्टी के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा। पोजीशन अनवाइंडिंग और रोलओवर के कारण इंडेक्स में तेज इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिला।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!