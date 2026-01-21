2026 Magh Mela updates : माघ मेले में आज गूंजेगा संतों का स्वर, सामाजिक चुनौतियों पर होगी चर्चा

प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेला 2026 के दौरान आज का दिन आध्यात्मिक और सामाजिक विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस संत सम्मेलन में देश भर से आए प्रमुख साधु-संत एकजुट हो रहे हैं।

Magh Mela Saints Conference : प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेला 2026 के दौरान आज का दिन आध्यात्मिक और सामाजिक विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस संत सम्मेलन में देश भर से आए प्रमुख साधु-संत एकजुट हो रहे हैं। प्रयागराज के पावन माघ मेले में आज संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज के सामने खड़ी वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करना है।

संत समाज इस बात पर रणनीति तैयार करेगा कि किस प्रकार लालच या दबाव में कराये जा रहे धर्म परिवर्तन को रोका जाए। महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर विचार होगा। चर्चा के केंद्र में केवल स्थानीय मुद्दे ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मुद्दा भी शामिल है।

अयोध्या में राम मंदिर की सफलता के बाद, संत समाज काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के संकल्प को और मजबूती देने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। यह सम्मेलन केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की सुरक्षा और समाज में वैचारिक क्रांति लाने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करने का मंच है।

