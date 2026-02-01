Aaj Ka Good Luck ( 2nd February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Main Menu

Aaj Ka Good Luck (1st February 2026) : फरवरी महीने के दूसरे दिन, सोमवार की शुरुआत एक नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। 2 फरवरी 2026 का यह दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार बेहद खास है, क्योंकि सोमवार का स्वामी चंद्रमा होता है, जो हमारे मन और शांति का कारक है। आज ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर ला रही है, तो कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रही है। तो आइए जानते हैं कि आज आपके भाग्य के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं।

मेष राशि (Aries)
शुभ संकेत: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने निवेश से धन लाभ होने की संभावना है।

आज का गुडलक: आपकी कार्यक्षमता आज आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

वृष राशि (Taurus)
शुभ संकेत: प्रॉपर्टी या वाहन सुख के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा।

आज का गुडलक: धैर्य से लिए गए फैसले आज आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे।

उपाय: चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पर्स में रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
शुभ संकेत: संचार कौशल से बिगड़े काम बन जाएंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।

आज का गुडलक: यात्रा के माध्यम से धन लाभ और नए संपर्क बनने के योग हैं।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गणपति की पूजा करें।

कर्क राशि (Cancer)
शुभ संकेत: आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव आज आपको मानसिक मजबूती देगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।

आज का गुडलक: अपनों का साथ और मीठी वाणी आपके कठिन रास्ते आसान कर देगी।

उपाय: सफेद वस्तुओं (चावल, चीनी) का दान करें।

सिंह राशि (Leo)
शुभ संकेत: सरकारी कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

आज का गुडलक: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी।

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।

कन्या राशि (Virgo)
शुभ संकेत: खर्चों में कमी आएगी और किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए फंड मिल सकता है।

आज का गुडलक: आपकी मेहनत आज परिणाम में बदलेगी, हार न मानें।

उपाय: किसी मंदिर के बाहर जरूरतमंद को फल भेंट करें।

तुला राशि (Libra)
शुभ संकेत: इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और विवाह की चर्चा बढ़ सकती है।

आज का गुडलक: भाग्य आज आपके पक्ष में है, जो चाहेंगे वो हासिल होगा।

उपाय: इत्र लगाकर घर से निकलें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
शुभ संकेत: करियर में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। अधिकारियों का भरपूर समर्थन मिलेगा।

आज का गुडलक: कठिन समय समाप्त होने वाला है, बस अपने साहस को बनाए रखें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
शुभ संकेत: उच्च शिक्षा या शोध के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

आज का गुडलक: सकारात्मक सोच ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर राशि (Capricorn)
शुभ संकेत: रिसर्च या गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है।

आज का गुडलक: आज आपकी विनम्रता आपके शत्रुओं को भी मित्र बना देगी।

उपाय: शनि देव के मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
शुभ संकेत: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

आज का गुडलक: टीम वर्क के साथ किया गया कोई भी काम आज आपको विजेता बनाएगा।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)
शुभ संकेत: लंबी बीमारी से राहत मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के योग हैं।

आज का गुडलक: आज आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी।

उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम सुनें।

