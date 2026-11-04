आज का पंचांग- 4 नवंबर, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 04 Nov, 2026 06:41 AM

Aaj Ka Panchang: 4 नवम्बर 2026, बुधवार कार्तिक कृष्ण तिथि दशमी (प्रात: 11.04 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

Aaj Ka Panchang: 4 नवम्बर 2026, बुधवार कार्तिक कृष्ण तिथि दशमी (प्रात: 11.04 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

विक्रमी सम्वत् 2083, कार्तिक प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 13 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 23, सूर्योदय प्रात: 6.50 बजे, सूर्यास्त सायं 5.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी (4-5 मध्य रात 3.30 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग : ब्रह्म (प्रात: 8.01 तक) तथा तदोपरांत योग ऐन्द्र, चंद्रमा : सिंह राशि पर (पूरा दिन रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 11.04 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल बाद दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य तुला में

चन्द्रमा सिंह में

मंगल कर्क में

बुध तुला में

गुरु सिंह में

शुक्र तुला में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में