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आज का पंचांग- 4 नवंबर, 2026

Edited By Updated: 04 Nov, 2026 06:41 AM

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Aaj Ka Panchang: 4 नवम्बर 2026, बुधवार कार्तिक कृष्ण तिथि दशमी (प्रात: 11.04 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

Aaj Ka Panchang: 4 नवम्बर 2026, बुधवार कार्तिक कृष्ण तिथि दशमी (प्रात: 11.04 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी

विक्रमी सम्वत्  2083, कार्तिक प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 13 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 23, सूर्योदय प्रात: 6.50 बजे, सूर्यास्त सायं 5.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी (4-5 मध्य रात 3.30 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग : ब्रह्म (प्रात: 8.01 तक) तथा तदोपरांत योग ऐन्द्र, चंद्रमा : सिंह राशि पर (पूरा दिन रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 11.04 तक)।  दिशा शूल:  उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल बाद दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

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सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

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चन्द्रमा सिंह में 
मंगल कर्क में
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केतु सिंह में

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