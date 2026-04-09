आज का राशिफल- 9 अप्रैल 2026

मेष राशि वालों आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे व्यापारिक लाभ के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

मेष राशि वालों आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे व्यापारिक लाभ के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। छात्र अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है।

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वृष राशि वालों आज निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, जल्दबाजी से बचें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, राजनीति से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ किसी मांगलिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आंखों में थकान या भारीपन महसूस हो सकता है।

मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी, उधार देने से बचें। बिजनेस में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। प्रेम संबंधों में वाणी पर संयम रखें, छोटी बात पर विवाद हो सकता है। छात्रों को सीनियर्स का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।

कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। रुके हुए सरकारी काम आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और आपसी समझ बढ़ेगी। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन बाहर के दूषित पानी से परहेज करें।

सिंह राशि वालों आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन उत्तम है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, कोई सरप्राइज मिल सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। आज गर्दन या पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। व्यापारियों को आज सामान्य मुनाफा होगा, बड़े निवेश के लिए रुक जाएं। लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर गलतफहमी हो सकती है, शांति से बात करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। सेहत का ध्यान रखें, पेट में जलन या एसिडिटी होने का डर है।

तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापारिक यात्राएं नए अवसर लेकर आएंगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र आज सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में पदोन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, धैर्य रखें। छात्र अपनी लिखावट और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, दिन भर थोड़ी सुस्ती छाई रह सकती है।

धनु राशि वालों आज आपका दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा रहेगा। बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। मेडिकल के छात्रों को आज प्रैक्टिकल कार्यों में सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारी से राहत मिलने की पूरी संभावना है, मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशि वालों आज बजट बनाकर चलें, फिजूलखर्ची के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं की चाल से सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में कोई नया सुखद मोड़ आ सकता है। छात्रों को आज अधिक अभ्यास और रिवीजन की आवश्यकता है। घुटनों के दर्द या पैरों में सूजन से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या मनोरंजन के लिए बाहर जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्र आज अपनी तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन रात के समय हल्का भोजन ही करें।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। बिजनेस में लाभ-हानि की स्थिति बराबर बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। आर्ट्स और डिजाइनिंग के विद्यार्थियों को आज सराहना मिलेगी। त्वचा संबंधी खुजली या एलर्जी हो सकती है, स्वच्छता का ध्यान रखें।