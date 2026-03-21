Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Al-Aqsa Mosque 2026 : 1967 के बाद पहली बार बंद की गई यरूशलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद

Al-Aqsa Mosque 2026 : 1967 के बाद पहली बार बंद की गई यरूशलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 07:55 AM

al aqsa mosque 2026

यरूशलम (प.स.): यरूशलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर को दशकों के बाद पहली बार ईद की नमाज के लिए दशकों में पहली बार बंद किया गया है। इससे पहले 1967 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मस्जिद पूरी तरह बंद की गई थी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

यरूशलम (प.स.): यरूशलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर को दशकों के बाद पहली बार ईद की नमाज के लिए दशकों में पहली बार बंद किया गया है। इससे पहले 1967 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मस्जिद पूरी तरह बंद की गई थी। 

युद्ध के दौरान इसराईल ने पूर्वी यरूशलम और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया था। यह मस्जिद एक पहाड़ी परिसर में स्थित है, जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस जगह पर दावे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। इसे लेकर इतिहास में कई बार इसराईलियों और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव हो चुका है।

 ईरान युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसराईल ने पुराने शहर के सभी धर्मों के उपासकों के लिए पवित्र स्थलों को बंद कर रखा है, हालांकि इन प्रतिबंधों का सबसे अधिक प्रभाव मुसलमानों पर पड़ा है, क्योंकि हर शुक्रवार को हजारों मुसलमान अल-अक्सा में नमाज अदा करने के लिए आते हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!