आज का राशिफल 22 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Jan, 2026 01:44 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यापार में बड़े उतार-चढ़ाव नहीं रहेंगे, इसलिए संयमित खर्च और व्यावहारिक सोच आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। आज युवाओं और विद्यार्थियों को अनुभवी व्यक्तियों के साथ अपने करियर को लेकर बातचीत करने का लाभ मिलेगा।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। व्यापार में साझेदार के साथ चल रहे पुराने मतभेद सुलझाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आज आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान होगी। आज का दिन आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्रदान करने वाला रहेगा।
उपाय- रात्रि में दूध का सेवन न करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से लाभ मिलेगा। सहकर्मियों के सुझाव और सहयोग से उलझे हुए मामलों का हल मिल सकता है। विद्यार्थियों को आज गुरुजनों का साथ संवाद करने से पढ़ाई को लेकर स्पष्टता आएगी।
उपाय- पूर्वजों की बनाई परंपराओं का पालन करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज का दिन मानसिक संतुलन और सुकून देने वाला रहेगा। कोई अटका हुआ काम पूरा होने से न केवल संतोष मिलेगा अपितु आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। संतान इन्टरनेट की मदद से विदेशी भाषा सिखने की कोशिश करेगी।
उपाय- नीले रंग के वस्त्रों का परहेज़ करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में किसी जटिल मुद्दे पर अकेले निर्णय लेने के बजाय सामूहिक सुझाव बेहतर परिणाम दें सकते हैं। युवाओं को करियर से जुड़े निर्णयों में सकारात्मक दिशा मिलने की सम्भावना है। भाई-बहनों के बीच आपसी नोकझोंक चलती रहेगी।
उपाय- सुबह उठकर पौधे को पानी दें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज मन में नकारात्मक सोच आने की संभावना है, लेकिन स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। आज बाहरी व्यस्तताओं से थोड़ा विराम लेकर अपने भीतर झांकने का समय है। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल में थोड़ी कमी नज़र आएगी।
उपाय- सफेद या हल्के सुगंधित कपड़े पहनें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज का दिन भावनात्मक समझ और आपसी तालमेल को मजबूत करने वाला रहेगा। यदि आप अपने करीबी परिजनों के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझ कर व्यवहार करेंगे, तो मानसिक शांति और आत्म संतोष की अनुभूति होगी।
उपाय- तिल का तेल दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज मन में लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त होने की संभावना है। संतान का बदलता स्वभाव आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। कारोबार में मशीनरी के ख़राब होने से प्रोडक्शन प्रभावित होगा।
उपाय- कौवों को रोटी दें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि हर कार्य उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। व्यापार में अप्रत्याशित बाधाओं के समय धैर्य और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा।
उपाय- लाल चंदन का तिलक लगायें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in