अर्धकुंभ से पहले मेला क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगे

हरिद्वार (प.स.): हरिद्वार में हर की पौड़ी तथा आसपास के गंगा घाटों का प्रबंधन और रखरखाव करने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने रविवार को उत्तराखंड सरकार से 2027 में होने वाले अर्धकुंभ से पहले कुंभ मेला क्षेत्र को गैर-हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘यह समय की मांग है कि आने वाले कुंभ से पहले कुंभ मेला क्षेत्र में सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।”

गौतम ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने अगले साल हरिद्वार में दिव्य तथा भव्य कुंभ कराए जाने की सरकार की घोषणा को सराहनीय बताया और कहा कि 2021 में कोविड की वजह से कुंभ स्नान नहीं कर पाने वाले श्रद्धालु 2027 में स्नान कर सकेंगे। नितिन गौतम ने कहा कि इससे सनातन को बल मिलेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘नगर पालिका नियमावली में हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र गैर हिंदू व मद्य-मांस निषेध क्षेत्र घोषित है और सरकार को इन नियमावली का पूरा पालन कराना चाहिए जिससे तीर्थ की मर्यादा बनी रह सके।”

