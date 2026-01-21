Main Menu

Ardh Kumbh 2027 : श्रद्धालुओं की भीड़ से पहले तैयारी पूरी, अर्ध कुंभ 2027 के लिए रेलवे प्रशासन फुल अलर्ट मोड में

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 08:47 AM

ardh kumbh 2027

Ardh Kumbh 2027 : उत्तराखंड के हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने अभी से तैयारियों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से...

Ardh Kumbh 2027 : उत्तराखंड के हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने अभी से तैयारियों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यवस्थाओं की समीक्षा का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने स्टेशन परिसर से लेकर हरकी पैड़ी की दिशा में जाने वाले रेल मार्गों तक की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया।

यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा
निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने प्लेटफॉर्म की स्थिति, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अर्ध कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की हों।

भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता
अर्ध कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, प्रवेश-निकास मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी भीड़ नियंत्रण योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीसीटीवी निगरानी, आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।

हरकी पैड़ी मार्ग का भी लिया जायजा
डी.आर.एम ने हरकी पैड़ी की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक और संपर्क मार्गों का भी निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य भविष्य में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संभालना है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ठोस रणनीति तैयार रहनी चाहिए।

बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। रेलवे पटरियों की सुरक्षा, सिग्नल प्रणाली को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए। डीआरएम ने दो टूक कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

औपचारिक रूप से शुरू हुई तैयारियां
डी.आर.एम विनीता श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि अर्ध कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को केंद्र में रखकर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इससे साफ है कि अर्ध कुंभ से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन और उससे जुड़े मार्गों को लेकर रेल प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है और किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है।
 

