Aries Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को मेष राशि वालों के पास आएगा खूब पैसा

Aaj Ka Mesh Rashifal 20 February 2026 (Aries Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मेष राशि...

Aaj Ka Mesh Rashifal 20 February 2026 (Aries Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कर्मप्रधान रहेगा। आज आपकी मेहनत रंग ला सकती हैऔर खूब पैसा बरसेगा लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा।



ग्रह स्थिति का प्रभाव

आज चंद्रमा की स्थिति आपके मानसिक भावों को प्रभावित करेगी, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है। मंगल की ऊर्जा आपको कार्यों में आगे बढ़ाएगी, परंतु संयम बनाए रखना जरूरी है। यदि आप धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं, तो दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है। उच्च अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के योग हैं। यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज चर्चा आगे बढ़ सकती है।

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। नए क्लाइंट से संपर्क हो सकता है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।



करियर टिप: किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, विशेषकर परिवार या वाहन संबंधी खर्च। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।



धन उपाय: मंगलवार या शुक्रवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक संतुलन जरूरी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें। विवाहित जातकों के लिए दिन मधुर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शाम का समय रोमांटिक हो सकता है।



लव टिप: पार्टनर को सरप्राइज दें या साथ में समय बिताएं।



वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन में विश्वास और समझदारी बनाए रखना आवश्यक है। किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है लेकिन बातचीत से समाधान संभव है।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या थकान की समस्या हो सकती है। ज्यादा तनाव लेने से बचें। सुबह योग और प्राणायाम करना लाभकारी रहेगा।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं। युवा वर्ग को करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।



पारिवारिक जीवन

परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

शुभ दिशा: पूर्व

शुभ समय: दोपहर 1:30 से 3:00 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं। इससे मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अवसरों से भरा रहेगा। मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ