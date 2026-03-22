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Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या राम मंदिर में दर्शन का नया Schedule, देखें सुबह से रात तक की पूरी डिटेल्स

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 08:07 AM

ayodhya ram mandir

Ayodhya Ram Mandir : प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन और आरती के समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बढ़ती गर्मी और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए ट्रस्ट ने यह...

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Ayodhya Ram Mandir : प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन और आरती के समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बढ़ती गर्मी और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में अधिक समय मिल सके और उन्हें असुविधा न हो।

बदला गया प्रवेश का समय
राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव के अनुसार, अब श्रद्धालुओं को राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले जहाँ भक्तों को सुबह 7:00 बजे प्रवेश मिलता था, अब वे सुबह 6:00 बजे से ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इसी तरह, रात में प्रवेश की समय-सीमा को भी बढ़ाकर 9:30 बजे तक कर दिया गया है। पहले रात 8:30 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाता था।

आरती और दर्शन का नया शेड्यूल
मंदिर में दिन की शुरुआत सुबह 4:00 बजे मंगला आरती के साथ होगी, जिसके कुछ समय बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात, सुबह 6:00 बजे श्रृंगार आरती संपन्न होगी। श्रृंगार आरती के तुरंत बाद बिरला धर्मशाला की ओर से भक्तों को मंदिर में प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा।

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सुबह के सत्र में दर्शन 6:30 बजे से लेकर 11:50 बजे तक जारी रहेंगे। दोपहर 12:00 बजे भोग आरती का आयोजन होगा, जिसके बाद 12:30 से 1:00 बजे तक आधे घंटे के लिए मंदिर के पट विश्राम हेतु बंद रहेंगे। दोपहर 1:00 बजे से रात 9:30 बजे तक भक्त पुनः रामलला के दर्शन कर सकेंगे। शाम 7:00 बजे संध्या आरती की जाएगी और दिन का समापन रात 10:00 बजे होने वाली शयन आरती से होगा, जिसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।

पास के माध्यम से विशिष्ट दर्शन
यदि आप रामलला की किसी विशेष आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं या विशिष्ट दर्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राम मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पास बुक करना होगा। इस पास के जरिए ही भक्तों को आरती में बैठने और सुगम दर्शन की अनुमति दी जाएगी।

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