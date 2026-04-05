Ayodhya Ram Mandir news : गर्मी के तेवर देख अलर्ट हुआ राम मंदिर ट्रस्ट, बालक राम की सुख-सुविधाओं में किए ये बड़े बदलाव

उत्तर प्रदेश में पारा चढ़ने के साथ ही रामनगरी अयोध्या में भी गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। इसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की सुख-सुविधाओं और उनकी दिनचर्या में कई बदलाव किए हैं।

Ayodhya Ram Mandir news : उत्तर प्रदेश में पारा चढ़ने के साथ ही रामनगरी अयोध्या में भी गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। इसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की सुख-सुविधाओं और उनकी दिनचर्या में कई बदलाव किए हैं। मंदिर प्रशासन का मानना है कि प्रभु यहां बालक रूप में हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार उनकी सेवा पद्धति में बदलाव आवश्यक है।

भोजन में शामिल हुए शीतल पदार्थ

गर्मी से राहत देने के लिए रामलला के 'भोग' में अब ठंडी चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब उन्हें रबड़ी, दही, और मौसमी फलों के साथ-साथ शीतल पेय पदार्थों का भोग लगाया जा रहा है। साथ ही, उनके जलपान में भी विशेष सावधानी बरती जा रही है ताकि गर्मी का उन पर कोई प्रभाव न पड़े।

पहनावे में बदलाव

रामलला के भारी वस्त्रों और आभूषणों की जगह अब उन्हें हल्के सूती (कॉटन) वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। ये वस्त्र न केवल आरामदायक हैं, बल्कि गर्मी के लिहाज से उपयुक्त भी हैं। श्रृंगार में भी भारीपन की जगह शीतलता देने वाले पुष्पों का अधिक उपयोग किया जा रहा है।

गर्मी से बचाव के आधुनिक इंतजाम

गर्भगृह और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ-साथ विग्रह की शीतलता के लिए कूलर और एयर कंडीशनर (AC) की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। भक्तों के लिए भी परिसर में ठंडे पानी और मैट बिछाने जैसे जतन किए जा रहे हैं ताकि नंगे पैर चलने में उन्हें परेशानी न हो।

दर्शन के समय में आंशिक परिवर्तन

भीड़ को नियंत्रित करने और दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए दर्शन की कतारों और समय सारणी को भी अधिक सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कम समय धूप में बिताना पड़े।

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