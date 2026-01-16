बांके बिहारी मंदिर में बदली दर्शन व्यवस्था, वीआईपी और सेवायतों के लिए तय हुए खास रास्ते

Edited By Sarita Thapa,Updated: 16 Jan, 2026 11:07 AM
Banke Bihari Temple new entry gates : विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए नया प्लान लागू किया गया है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए विशिष्ट व्यक्तियों और सेवायतों को निर्धारित द्वारों से ही गुजरना होगा।
मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा तैयार की गई नई योजना के तहत, अब वीआईपी और मंदिर के सेवायत केवल गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 का ही उपयोग कर सकेंगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आम श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास मार्गों पर दबाव कम किया जा सके और भगदड़ जैसी स्थिति को रोका जा सके।
मंदिर के पुजारियों और सेवायतों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित द्वारों का ही प्रयोग करें, ताकि सुरक्षा जांच और भीड़ के प्रबंधन में कोई बाधा न आए। प्रशासन का मानना है कि द्वारों के इस वर्गीकरण से मंदिर के गलियारों में भीड़ का जमावड़ा नहीं होगा और आम भक्त आसानी से ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे।
दर्शन करने वालों के लिए जरूरी जानकारी
मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शनार्थियों से अपील की है कि वे सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें और केवल आवंटित प्रवेश द्वारों का ही उपयोग करें। यह नई व्यवस्था विशेष रूप से वीकेंड और त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को संभालने में मददगार साबित होगी।
