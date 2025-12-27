Main Menu

Magh Mela 2026 : ट्रेन, बस या फ्लाइट ? जानें माघ मेला जाने का सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 10:59 AM

budget travel magh mela 2026

माघ मेला 2026 में संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगाने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के विकल्पों को समझना बेहद जरूरी है।

Budget Travel Magh Mela 2026 : माघ मेला 2026 में संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगाने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के विकल्पों को समझना बेहद जरूरी है। प्रयागराज पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आपकी जेब और समय के हिसाब से कौन सा विकल्प बेहतर है, तो आइए जानते हैं माघ मेला 2026 यात्रा का स्मार्ट और सस्ते प्लान के बारे में-

ट्रेन: सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प 
ज्यादातर श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन यात्रा सबसे किफायती मानी जाती है। स्लीपर क्लास का किराया दूरी के अनुसार ₹400 से ₹600 के बीच हो सकता है। भारतीय रेलवे ने भीड़ को देखते हुए 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।प्रयागराज जंक्शन, छिवकी और रामबाग स्टेशन मेले के सबसे करीब हैं। मुख्य स्नान पर्वों के लिए टिकट कम से कम एक महीना पहले बुक कर लें।

बस: सुगम और सीधा संपर्क 
यदि आप उत्तर प्रदेश या पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं, तो बस एक अच्छा विकल्प है। परिवहन निगम ने 3,800 से ज्यादा बसें तैनात की हैं। साधारण बसों का किराया ट्रेन के स्लीपर कोच के लगभग बराबर ही होता है। शहर के भीतर और अस्थायी बस स्टैंडों से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 50-75 इलेक्ट्रिक बसें और ई-रिक्शा चलेंगे, जो बहुत कम किराए में आपको संगम के करीब छोड़ देंगे।

फ्लाइट: समय की बचत 
लंबी दूरी से आने वाले और कम समय वाले लोगों के लिए फ्लाइट सबसे बेहतर है। प्रयागराज एयरपोर्ट अब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से सीधा जुड़ा है। जनवरी 2026 से प्रयागराज-हिंडन की नई फ्लाइट भी शुरू हो रही है। यह विकल्प महंगा है किराया ₹4,000 से ₹8,000+ तक जा सकता है, लेकिन यदि आप डे-ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यह बेस्ट है।

रिंग रेल: स्थानीय यात्रा का अनूठा अनुभव
प्रयागराज प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 'रिंग रेल' की सुविधा दी है। यह ट्रेनें शहर के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और विभिन्न उपनगरीय स्टेशनों को जोड़ती हैं, जिससे मुख्य सड़कों के जाम से बचा जा सकता है।

