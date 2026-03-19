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Chaitra Navratri 2026 : आज से शुरू चैत्र नवरात्रि 2026, इन 10 भक्तिमय संदेशों के साथ अपनों को दें ढेरों शुभकामनाएं

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 09:15 AM

chaitra navratri 2026 wishes

आज से चैत्र नवरात्रि 2026 का मंगलमय शुभारंभ हो चुका है। जैसे ही बसंत की हवाओं में मां के आगमन की सुगंध घुलती है, हमारा मन भक्ति के सागर में गोते लगाने लगता है। यह केवल नौ दिनों का व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने और हिंदू नववर्ष का जश्न...

Chaitra Navratri 2026 : आज से चैत्र नवरात्रि 2026 का मंगलमय शुभारंभ हो चुका है। जैसे ही बसंत की हवाओं में मां के आगमन की सुगंध घुलती है, हमारा मन भक्ति के सागर में गोते लगाने लगता है। यह केवल नौ दिनों का व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने और हिंदू नववर्ष का जश्न मनाने का एक पवित्र अवसर है। अक्सर हम अपनों को वही पुराने संदेश भेजते हैं, लेकिन इस बार  अपने प्रियजनों को केवल साधारण संदेश न भेजें, बल्कि उन्हें शब्दों के सुंदर ताल-मेल और कविताओं के रंग में रंगकर ये शुभकामनाएं भेजें। 

चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें 10 शुभकामनाएं

आया है पावन चैत्र का त्योहार,
खुशियों की मची है हर ओर पुकार।
माँ के चरणों में झुक जाए संसार,
सफल हो आपका यह नौ दिन का प्यार!
(शुभ नवरात्रि 2026!)

घर में जलाओ भक्ति की ज्योति,
माँ के आशीर्वाद से बरसे सुख-मोती।
मिट जाए गम, न रहे कोई रोती,
खुशहाली की हर पल हो नई खेती!
(जय माता दी!)

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शैलपुत्री का स्वरूप है निराला,
मिटा दे मन का सारा अंधेरा काला।
भक्तों के जीवन में भर दे उजाला,
माता ने सबको अपने आंचल में पाला!
(नवरात्रि की मंगलकामनाएं!)

लाल चुनरिया और सोने का सा साज,
माता रखेंगी आज भक्तों की लाज।
सिद्धि दिलाएगा यह भक्ति का काज,
खुशियों से भर जाए आपका कल और आज!
(हैप्पी नवरात्रि!)

चैत्र की धूप और भक्ति का साया,
माता ने अद्भुत खेल है रचाया।
जिसने भी माँ का नाम है ध्याया,
उसने जग में सब कुछ है पाया!
(जय माँ अंबे!)

हाथ में त्रिशूल और मुख पर मुस्कान,
बढ़ाती हैं माँ हम सबका सम्मान।
पूरी हो आपकी हर एक लगन और तान,
माता रानी करें आपका सदा कल्याण!
(शुभ चैत्र नवरात्रि!)

सिंघ पर सवार होकर आई हैं मैया,
पार लगाएंगी सबकी जीवन नैया।
छोड़ दो चिंता और पकड़ लो उनकी बहियाँ,
अब खुशियाँ ही नाचेंगी आपके घर की अटरिया!
(सपरिवार नवरात्रि की बधाई!)

नव संवत्सर का नया उल्लास,
माता के चरणों में जगाओ विश्वास।
बुराई का हो जड़ से सर्वनाश,
आपके जीवन में हो खुशियों का वास!
(हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएँ!)

मन में हो श्रद्धा और सुरों में पुकार,
माता के आशीर्वाद की बहेगी बयार।
खुलेगा तरक्की का हर बंद द्वार,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार!
(माता रानी की कृपा बनी रहे!)

हलवा और पूरी का होगा भोग,
मिट जाएंगे आपके सारे कष्ट और रोग।
शक्ति और भक्ति का ऐसा है योग,
माँ की गोद में पाएंगे सुखद संयोग!
(जय जगदम्बे भवानी!)

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