Char Dham Yatra 2026 : चार धाम यात्रा पर महंगाई की मार, बस और टैक्सी किराए में हो सकती है बढ़ोतरी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Char Dham Yatra 2026 : साल 2026 की चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और प्रशासनिक स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है, जिनमें अधिकांश यात्री सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि इस बार यात्रियों को बस और टैक्सी सेवाओं के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय परिवहन विभाग की आगामी बैठक में लिया जाएगा।

रिकॉर्ड तोड़ सकती है 2026 की यात्रा

उत्तराखंड के चार प्रमुख धाम—गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर—हर साल श्रद्धालुओं से गुलजार रहते हैं। वर्ष 2025 में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि 2026 में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है, इसलिए माना जा रहा है कि इसी दिन से चारों धामों की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।

किराया बढ़ाने की मांग

सूत्रों के अनुसार डीजल की कीमतों, बीमा प्रीमियम और वाहनों के रखरखाव पर बढ़ते खर्च को देखते हुए बस और टैक्सी संचालकों ने किराए में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि की मांग की है। परिवहन विभाग ने वर्ष 2022 में पहली बार चार धाम यात्रा के लिए अलग से किराया संरचना तय की थी, जो सामान्य व्यावसायिक वाहनों से अलग श्रेणियों में विभाजित है। अब ऑपरेटर्स की मांग के मद्देनजर विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी है और निर्णय पर विचार जारी है।

मौजूदा किराया संरचना

टैक्सियों के लिए दरें उनकी श्रेणी के आधार पर निर्धारित हैं—

साधारण श्रेणी: मैदानी मार्ग पर नॉन-एसी ₹16 और एसी ₹18 प्रति किमी; पर्वतीय मार्ग पर नॉन-एसी ₹18 और एसी ₹20 प्रति किमी।

डीलक्स श्रेणी: मैदानी मार्ग पर नॉन-एसी ₹20 और एसी ₹22 प्रति किमी; पर्वतीय मार्ग पर नॉन-एसी ₹22 और एसी ₹25 प्रति किमी।

लग्जरी श्रेणी: मैदानी मार्ग पर ₹25 और पर्वतीय मार्ग पर ₹27 प्रति किमी।

सुपर लग्जरी श्रेणी: मैदानी मार्ग पर ₹35 और पर्वतीय मार्ग पर ₹40 प्रति किमी।

प्रतीक्षा शुल्क

साधारण: पहले दो घंटे ₹50, उसके बाद ₹50 प्रति घंटा।

डीलक्स: पहले दो घंटे ₹75, उसके बाद ₹100 प्रति घंटा।

लग्जरी: पहले दो घंटे ₹100, उसके बाद ₹150 प्रति घंटा।

सुपर लग्जरी: पहले दो घंटे ₹125, उसके बाद ₹200 प्रति घंटा।