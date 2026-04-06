Dhanu Rashifal 7 April : करियर में प्रमोशन या होगा बड़ा निवेश ? जानें सितारों की चाल का आज का हाल

7 अप्रैल 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए 'महत्वाकांक्षाओं' की पूर्ति का दिन है। अग्नि तत्व की इस राशि के लिए सितारों की चाल आज कुछ ऐसी है कि आप जो भी कदम उठाएंगे, उसका दूरगामी सकारात्मक असर होगा।

Dhanu Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए 'महत्वाकांक्षाओं' की पूर्ति का दिन है। अग्नि तत्व की इस राशि के लिए सितारों की चाल आज कुछ ऐसी है कि आप जो भी कदम उठाएंगे, उसका दूरगामी सकारात्मक असर होगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आज आपके कर्म भाव पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे करियर में उन्नति और आर्थिक मजबूती के प्रबल योग बन रहे हैं। क्या आज आपको वह बहुप्रतीक्षित प्रमोशन मिलेगा या आपकी तिजोरी में बड़ा निवेश आएगा? आइए विस्तार से जानते हैं।

करियर और प्रमोशन

धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'सौगातों' भरा हो सकता है। यदि आपकी Promotion लंबे समय से अटकी हुई थी, तो आज उस फाइल पर मुहर लग सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी Leadership से प्रभावित होंगे।

आपको ऑफिस में किसी ऐसे प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा जा सकता है, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल उत्साहजनक रहेगा।

निवेश और आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज आपकी सूझबूझ आपको बड़ा लाभ दिला सकती है। यदि आप रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या किसी नए बिजनेस स्टार्टअप में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज किया गया निवेश भविष्य में आपकी संपत्ति को दोगुना करने की क्षमता रखता है। अचानक से कहीं से रुका हुआ धन या कमीशन के रूप में बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। कर्ज चुकाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

घर-परिवार में आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। आप मिलकर किसी बड़ी खरीदारी या निवेश की योजना बना सकते हैं। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार का गौरव बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।

स्वास्थ्य

धनु राशि के जातक आज शारीरिक रूप से खुद को बहुत फिट महसूस करेंगे। आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे आप तनावमुक्त होकर काम कर पाएंगे। हालांकि, जांघों और पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर करें।

आज का विशेष महाउपाय

भगवान विष्णु की पूजा: आज भगवान विष्णु को पीले फूल और केसरिया चंदन अर्पित करें।

केले के पेड़ की पूजा: यदि संभव हो, तो केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग पीला या सुनहरा है और शुभ अंक 3 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

