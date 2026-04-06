Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kanya Rashifal 7 April : आज चंद्रमा की चाल देगी कन्या राशि वालों को मानसिक शांति, जानें निवेश के लिए कैसा है दिन ?

Kanya Rashifal 7 April : आज चंद्रमा की चाल देगी कन्या राशि वालों को मानसिक शांति, जानें निवेश के लिए कैसा है दिन ?

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संतुलन और सुकून का संदेश लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी 'बुध' वर्तमान में अनुकूल स्थिति में है, और आज चंद्रमा का गोचर आपके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है।

Kanya Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संतुलन और सुकून का संदेश लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी 'बुध' वर्तमान में अनुकूल स्थिति में है, और आज चंद्रमा का गोचर आपके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चल रही भागदौड़ और मानसिक उथल-पुथल आज शांत होती दिखाई देगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो आज का दिन स्पष्टता और नई दिशा देने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं करियर, निवेश और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सितारे क्या कहते हैं।

मानसिक स्थिति
आज चंद्रमा आपकी राशि के अनुकूल भाव में रहेगा, जिससे आपके स्वभाव में सौम्यता और धैर्य बढ़ेगा। जो जातक पिछले कुछ समय से अनिद्रा या बेचैनी महसूस कर रहे थे, उन्हें आज राहत मिलेगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक मजबूती देगा। आज आपका दिमाग नई योजनाओं पर तेजी से काम करेगा। ध्यान और योग के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है।

निवेश और आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'सोच-समझकर' कदम उठाने का है। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी लंबी अवधि की योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है। हालांकि, 'इंट्राडे' या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना ही समझदारी होगी। पुराने किसी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है या बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के योग हैं। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज आपकी एनालिटिकल पावर की सराहना होगी। बॉस और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। क्लाइंट्स के साथ आपकी बातचीत सफल रहेगी, जिससे भविष्य के बड़े सौदे तय हो सकते हैं।

और ये भी पढ़े

प्रेम और स्वास्थ्य
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ेगा, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात का हो सकता है। सेहत के मामले में आज आप फिट रहेंगे। बस अपनी डाइट में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं और बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें।

आज का विशेष महाउपाय 
गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें: भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और 'ॐ बुद्धिप्रदाये नमः' का जाप करें।

गाय को हरा चारा खिलाएं: बुधवार होने के कारण गाय को हरा चारा खिलाना आपके बुध को मजबूत करेगा और धन वृद्धि करेगा।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग पन्ना हरा है और शुभ अंक 5 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!