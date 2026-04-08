Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | घर के इस कोने में छिपा है कुबेर का खजाना, जानें फेंगशुई का मनी कॉर्नर जो बदल देगा आपकी किस्मत

घर के इस कोने में छिपा है कुबेर का खजाना, जानें फेंगशुई का मनी कॉर्नर जो बदल देगा आपकी किस्मत

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 01:13 PM

feng shui remedies for money

वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी काम को करने से पहले वास्तु का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और सबसे महत्वपूर्ण बरकत बनी रहे।

Feng Shui Remedies for Money : वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी काम को करने से पहले वास्तु का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और सबसे महत्वपूर्ण बरकत बनी रहे। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। फेंगशुई के अनुसार, इसका कारण आपके घर की ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। फेंगशुई में घर के एक खास हिस्से को मनी कार्नर कहा गया है, जिसे सही रखने से धन का आगमन सुगम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने घर के इस कोने को पहचान सकते हैं और उसे समृद्ध बना सकते हैं। 

Feng Shui Remedies for Money

कैसे पहचानें अपना मनी कार्नर?
फेंगशुई के सिद्धांतों के अनुसार, घर या किसी भी कमरे का दक्षिण-पूर्व कोना धन और समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, तो आपके बाएं हाथ की तरफ का सबसे दूर वाला कोना 'मनी कार्नर' कहलाता है।

धन वृद्धि के लिए 5 प्रभावी फेंगशुई टिप्स

और ये भी पढ़े

लकड़ी के तत्वों का प्रयोग
दक्षिण-पूर्व दिशा का सीधा संबंध काष्ठ यानी लकड़ी के तत्व से है। इस कोने में लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के सजावटी सामान या हरे-भरे पौधे रखना बहुत शुभ माना जाता है। यह विकास और प्रगति का प्रतीक है।

बहता हुआ पानी
फेंगशुई में बहता पानी चलते हुए धन का प्रतीक है। मनी कार्नर में एक छोटा वॉटर फाउंटेन रखें। ध्यान रहे कि पानी का प्रवाह घर के अंदर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की तरफ। इससे धन का प्रवाह आपके जीवन की ओर बना रहता है।

Feng Shui Remedies for Money

मनी ट्री या बैम्बू प्लांट
इस कोने में क्रासुला या लकी बैम्बू का पौधा लगाना जादू की तरह काम करता है। इनकी हरी पत्तियां सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करती हैं।

रंगों का सही चुनाव
मनी कार्नर को ऊर्जावान बनाने के लिए वहां हरा, बैंगनी या हल्का नीला रंग इस्तेमाल करें। बैंगनी रंग को फेंगशुई में धन का सबसे शक्तिशाली रंग माना गया है। आप इस रंग के कुशन, पेंटिंग या कोई शो-पीस वहां रख सकते हैं।

साफ-सफाई और रोशनी
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोना कभी अंधेरे में नहीं होना चाहिए। यहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। साथ ही, इस कोने में कबाड़, टूटी-फूटी चीजें या डस्टबिन भूलकर भी न रखें, क्योंकि गंदगी धन की ऊर्जा को रोक देती है।

Feng Shui Remedies for Money

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!