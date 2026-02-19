Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Gemini Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को मिथुन राशि वालों का Style बनेगा आकर्षण केंद्र

Gemini Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को मिथुन राशि वालों का Style बनेगा आकर्षण केंद्र

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 11:00 AM

gemini horoscope today

Aaj Ka Mithun Rashifal 20 February 2026 (Gemini Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मिथुन राशि के जातकों के...

Aaj Ka Mithun Rashifal 20 February 2026 (Gemini Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक सक्रियता और नई योजनाओं का दिन रहेगा। आज आपकी सोच और संवाद शैली आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आज का ग्रह प्रभाव
चंद्रमा की स्थिति आज आपके मानसिक क्षेत्र को सक्रिय करेगी। आप नई योजनाओं पर विचार करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बुध का प्रभाव आपको तर्कशक्ति और वाणी में निपुणता देगा, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है। ऑफिस में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। टीम मीटिंग में आपकी बातों की सराहना हो सकती है। यदि आप मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, शिक्षा या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ मिल सकता है। व्यवसायियों के लिए दिन अनुकूल है। नई डील या अनुबंध मिल सकता है। ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं।

करियर टिप: जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। योजना बनाकर आगे बढ़ें।

आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

धन उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप करें।

प्रेम राशिफल (Love Horoscope)
प्रेम जीवन में आज संवाद का विशेष महत्व रहेगा। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है, तो बातचीत से समाधान संभव है। सिंगल जातकों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।

लव टिप: अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें।

वैवाहिक जीवन
दांपत्य जीवन में संतुलन बना रहेगा। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें। अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन
परिवार में खुशहाली रहेगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है।

आज का शुभ समय और संकेत
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
शुभ दिशा: उत्तर
शुभ समय: दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक

आज का विशेष उपाय
आज हरे मूंग का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई योजनाओं और बौद्धिक विकास का संकेत दे रहा है। संवाद और समझदारी से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार सफलता की कुंजी होगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!