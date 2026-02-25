Main Menu

Lathmar Holi 2026 : लट्ठमार होली में अब नहीं चलेगा हुड़दंग, मथुरा में किये गए सुरक्षा के सख्त इंतजाम

25 Feb, 2026

lathmar holi 2026

Lathmar Holi 2026 :  मथुरा जिले में होने वाली लठमार होली और अन्य बड़े आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग की स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा।

Lathmar Holi 2026 :  मथुरा जिले में होने वाली लठमार होली और अन्य बड़े आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग की स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा।

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि बरसाना से लेकर Shri Krishna Janmabhoomi तक सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भीड़ में सुरक्षा बलों के जवान आम श्रद्धालु और ‘हुरियारों’ के रूप में तैनात रहेंगे, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और शरारती तत्वों की पहचान तुरंत हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि इस बार आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में एंटी-सेबोटाज टीम और बम निरोधक दस्ता गहन जांच कर रहा है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके।

सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मथुरा के अतिरिक्त हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा जैसे जिलों से भी एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। स्थानीय खुफिया इकाई और अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार ‘एंटी रोमियो’ मोबाइल टीम और चार ‘गुंडा दमन’ दस्ते भी तैनात किए जाएंगे।

इसी बीच पुलिस ने दो आरोपित व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर सख्त चेतावनी जारी की है। बताया गया कि ये लोग पिछले वर्ष बरसाना में लठमार होली के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

