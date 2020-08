Kaal Bhairav Temple in Ujjain: भैरव बाबा को शराब बहुत प्रिय है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भैरव बाबा को शराब का भोग अर्पित किया जाता है और वे बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण करते हैं। भक्त इसे कालभैरव का चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि पहले लोग देसी शराब ही अर्पित करते थे परंतु अब वक्त बदलने के साथ भक्त अपनी सहूलियत के अनुसार विदेशी शराब भी अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि यदि भैरव बाबा शराब पी लें तो भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

