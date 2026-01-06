Ram Rahim parole news: राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से आया बाहर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Jan, 2026 10:09 AM
सिरसा (संजय अरोड़ा): डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल मिली है।
पैरोल मिलने के बाद डेरा प्रमुख सोमवार दोपहर करीब 1.57 बजे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचा। उसके काफिले में आधा दर्जन गाड़ियां थीं। ऐसे में डेरा प्रमुख जेल से पैरोल मिलने के बाद सोमवार को चौथी बार डेरा मुख्यालय में पहुंचा है।
डेरा प्रमुख जेल जाने के बाद इन साढ़े 8 वर्षों में पैरोल अथवा फरलो पर जेल से 15वीं बार बाहर आया है।