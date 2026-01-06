Kolkata News: पश्चिम बंगाल में देवी सरस्वती की मूर्तियों को किया गया क्षतिग्रस्त

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Jan, 2026 09:39 AM
कोलकाता (प.स.): भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में देवी सरस्वती की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिकारी ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि रविवार रात महिषादल में गरकमलपुर की कटहल पट्टी में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियों से तोड़फोड़ की गई।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु ने दावा किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहले भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ये घटनाएं हिंदुओं पर हमले के समान हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर उसकी आलोचना की।
उन्होंने प्रशासन से तत्काल इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।