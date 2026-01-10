Magh Mela 2026 : आस्था का ग्लोबल उत्सव, माघ मेले की दिव्यता ने बढ़ाया भारत का आर्थिक गौरव

प्रयागराज की पावन त्रिवेणी संगम की रेती पर इस वर्ष आयोजित माघ मेला 2026 ने भक्ति और विकास के एक अद्भुत संगम को जन्म दिया है। जहां एक ओर श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भारी भीड़ स्थानीय व्यापार और पर्यटन को एक...

Magh Mela 2026 : प्रयागराज की पावन त्रिवेणी संगम की रेती पर इस वर्ष आयोजित माघ मेला 2026 ने भक्ति और विकास के एक अद्भुत संगम को जन्म दिया है। जहां एक ओर श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भारी भीड़ स्थानीय व्यापार और पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज

महाकुंभ 2025 की अपार सफलता के बाद, इस वर्ष का माघ मेला ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरा है। प्रशासन के अनुमान के अनुसार, 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले के कारण नाविकों, हस्तशिल्प व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की आय में भारी वृद्धि हुई है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के होटलों में भारी बुकिंग देखी जा रही है, जिससे सेवा क्षेत्र को सीधा लाभ मिल रहा है। इस बार मेले में हाई-टेक कंट्रोल रूम, डिजिटल सूचना केंद्र और थीम-आधारित टेंट सिटी आकर्षण का केंद्र बने हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को सुगम बना रहे हैं।

धर्म और अध्यात्म की शक्ति

माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा से हो चुकी है। कल्पवासियों के लिए यह साधना का समय है, जो कड़ाके की ठंड में सात्विक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक शांति की खोज कर रहे हैं। योगी सरकार ने इस मेले को महाकुंभ की तर्ज पर व्यवस्थित किया है। 9,000 फीट लंबे स्नान घाट, चौड़ी सड़कें और विशेष टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स ने विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। यह आयोजन अब केवल एक क्षेत्रीय मेला न रहकर भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन बन गया है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ