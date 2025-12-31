Ayodhya Ram mandir : 10 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं से गुलजार हुई राम नगरी, नए साल पर टूटने जा रहे हैं भीड़ के सभी रिकॉर्ड

प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी तरह से राममय हो चुकी है। साल 2025 के अंतिम दिनों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला ही नजर आ रहा है।

Ayodhya Ram mandir : प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी तरह से राममय हो चुकी है। साल 2025 के अंतिम दिनों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला ही नजर आ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महज 10 दिनों के भीतर लगभग 10 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। लेकिन यह तो महज शुरुआत है; आज 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी नया साल 2026 को लेकर प्रशासन ने जो अनुमान लगाया है, वह सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकता है।

प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और नया साल: डबल उत्साह

इस साल की भीड़ सिर्फ नए साल के जश्न के लिए नहीं है, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी आज यानी 31 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस खास अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में 'धर्म ध्वजारोहण' और भव्य धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी है, जिसने भक्तों के उत्साह को दोगुना कर दिया है।

प्रशासन की कड़ी चौकसी और होल्डिंग एरिया प्लान

लाखों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरी अयोध्या को 5 जोन और 10 सेक्टरों में बांटकर हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यदि भीड़ नियंत्रण से बाहर होती है, तो श्रद्धालुओं को शहर के प्रवेश द्वारों पर बने होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और बारी-बारी से दर्शन के लिए भेजा जाएगा। अत्यधिक भीड़ के कारण फिलहाल सभी तरह के वीआईपी पास और विशेष दर्शन पर रोक लगा दी गई है, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

सरयू तट से हनुमानगढ़ी तक जय श्री राम की गूंज

भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। सरयू नदी के घाटों पर सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ है। हनुमानगढ़ी से लेकर राम पथ तक, हर जगह केवल 'जय श्री राम' के नारे गूंज रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों और होटल संचालकों का कहना है कि नए साल के स्वागत के लिए अयोध्या में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है।

