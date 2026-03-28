Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kark Rashifal 31 March : कर्क राशि, आज आपकी राशि में है गजब का संयोग, हाथ लगेंगे बड़े योग

Kark Rashifal 31 March : कर्क राशि, आज आपकी राशि में है गजब का संयोग, हाथ लगेंगे बड़े योग

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 31 march

Kark Rashifal 31 March : 31 मार्च 2026, मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है। आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और बड़े "योग" लेकर आ रहा है। यदि आप अपनी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kark Rashifal 31 March : 31 मार्च 2026, मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है। आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और बड़े "योग" लेकर आ रहा है। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं और आपको किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

कर्क राशि
आज चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए अत्यंत अनुकूल बनी हुई है। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, और आज वह एक ऐसी स्थिति में है जहाँ से वह आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही, आज मंगल और गुरु की शुभ दृष्टि आपके 'लाभ भाव' पर पड़ रही है, जिससे "गजकेसरी" जैसा फल देने वाला संयोग बन रहा है।

इस संयोग का अर्थ है कि आज आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें सफलता की संभावना 90% से अधिक होगी। विशेष रूप से वे लोग जो लंबे समय से किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें आज मनचाहा परिणाम मिल सकता है।

और ये भी पढ़े

करियर और व्यापार
आज करियर के मामले में कर्क राशि वालों के लिए "सुनहरा मौका" मिलने का दिन है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन शुभ समाचार दे सकता है। आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम वर्क में आप चमकेंगे। व्यापार में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। यदि आप विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, तो अचानक बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं। शेयर बाजार या कमोडिटी में निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।  आज महत्वपूर्ण मीटिंग्स में सफेद या हल्का नीला रंग पहनकर जाएं, यह आपके आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाएगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 31 मार्च का दिन आपके लिए संचय और लाभ का दिन है यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज उसे वापस पाने के लिए प्रयास करें। सफलता मिलने की पूरी संभावना है। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। लाभ के साथ-साथ आज सुख-सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ सकता है। हालांकि, यह खर्च भविष्य में निवेश के रूप में देखा जाएगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पिकनिक पर जाने की योजना बन सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। वहीं, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
कर्क राशि के जातक संवेदनशील होते हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य आज प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और ध्यान आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बाहर के खान-पान से बचें, अन्यथा पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें।

आज के दिन को शुभ बनाने के उपाय 

शिव उपासना: भगवान शिव का अभिषेक करें या "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें।
दान: सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान किसी जरूरतमंद को करें।
पक्षियों को दाना: घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर (चांदी जैसा)
शुभ अंक: 2, 7 और 9

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!