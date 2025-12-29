Khatu Shyam Darshan : नए साल पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जरूर जान लें ये खास नियम, वरना हो सकती है परेशानी

Main Menu

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 05:59 PM

khatu shyam darshan

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Khatu Shyam Darshan : नया साल 2026 आने में अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वर्ष की शुरुआत धार्मिक स्थलों के दर्शन से करना चाहते हैं। यदि आप नववर्ष पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। नए साल, एकादशी और छुट्टियों के संयोग को देखते हुए खाटू श्याम मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस दौरान रिंगस स्थित श्याम धाम में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद रखने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी तरह की अव्यवस्था न हो और सभी भक्त सामान्य रूप से शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर सकें।

नववर्ष के दिनों में अत्यधिक भीड़ के कारण दर्शन की व्यवस्था लखदातार मैदान से कराई जाएगी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन पहले से ही पूरी तरह तैयार है। साथ ही भक्तों से यह भी आग्रह किया गया है कि अत्यधिक पैदल चलने और भीड़भाड़ को देखते हुए छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से परहेज करें।

प्रशासन के अनुसार, 30 दिसंबर को वर्ष की अंतिम एकादशी, 1 जनवरी को नववर्ष और 3 जनवरी को विशेष उत्सव होने के कारण इन दिनों लाखों श्रद्धालुओं के खाटू श्याम पहुंचने की संभावना है। बीते वर्ष जन्मोत्सव के समय अत्यधिक भीड़ के कारण व्यवस्थाओं पर दबाव देखने को मिला था, इसलिए इस बार मंदिर समिति किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती।

इसी क्रम में मंदिर प्रशासन ने अपील की है कि नववर्ष के दौरान 6–7 वर्ष तक के छोटे बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को यात्रा पर न लाएं। लंबी कतारें, ठंडी रातें, भीड़ का दबाव और लगातार चलना उनके लिए कठिन हो सकता है। इन सावधानियों को अपनाकर ही भक्त सुरक्षित और सुगम रूप से बाबा के दर्शन कर पाएंगे।

 
 

