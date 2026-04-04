Khatu Shyam mandir news : अब नए समय पर होंगे बाबा श्याम के दर्शन, गर्मी को देखते हुए आरती के समय में हुआ बदलाव

Edited By Sarita Thapa, Updated: 04 Apr, 2026 09:55 AM

राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बाबा श्याम की विभिन्न आरतियों के समय को संशोधित किया गया है।

Khatu Shyam mandir news : राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बाबा श्याम की विभिन्न आरतियों के समय को संशोधित किया गया है। अब श्रद्धालु बदले हुए समय के अनुसार ही मंदिर में हाजिरी लगा पाएंगे।

आरती का नया समय (Summer Schedule 2026)

मंदिर प्रशासन के अनुसार, गर्मियों के इस शेड्यूल में सुबह की आरती को जल्दी और रात की आरती को थोड़ा देरी से तय किया गया है:

मंगला आरती: बाबा श्याम की पहली आरती अब तड़के सुबह 04:30 बजे होगी।

शृंगार आरती: बाबा का भव्य शृंगार देखने के लिए अब भक्तों को सुबह 07:15 बजे (कुछ विशेष दिनों में 07:30 बजे) मौजूद रहना होगा।

भोग आरती: दोपहर के समय लगने वाला विशेष भोग अब 12:30 बजे लगाया जाएगा।

संध्या आरती: शाम की आरती का समय बदलकर अब 07:15 से 07:30 बजे के बीच कर दिया गया है।

शयन आरती: रात को बाबा को विश्राम कराने वाली शयन आरती अब रात्रि 10:00 बजे संपन्न होगी।

दर्शन प्रेमियों के लिए विशेष सूचना

गर्मियों के दौरान मंदिर के कपाट दोपहर में कुछ समय के लिए विश्राम हेतु बंद किए जाते हैं।

सुबह के दर्शन: 04:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।

शाम के दर्शन: शाम 04:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।

एकादशी और विशेष उत्सवों के मौके पर मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में भक्तों को इसी नए समय का पालन करना होगा।

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