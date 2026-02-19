Main Menu

Aquarius Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को कुंभ राशि की अलग सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी

Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 February 2026 (Aquarius Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं, जबकि आधुनिक ज्योतिष में राहु का भी प्रभाव देखा जाता है। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक हैं, वहीं राहु अचानक बदलाव और नई सोच का प्रतीक है। 20 फरवरी 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नए अवसर, नवीन योजनाओं और करियर में दिशा परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आज आप कुछ अलग सोचेंगे और वही सोच आपको आगे बढ़ाएगी।

आज का ग्रह प्रभाव
आज चंद्रमा की स्थिति आपके सामाजिक जीवन को सक्रिय बनाएगी। मित्रों और सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। शनि का प्रभाव आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाए रखेगा। आज का दिन योजना बनाने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए अनुकूल है।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हो सकती है। आईटी, रिसर्च, मीडिया, सोशल वर्क, राजनीति या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभ संभव है।

करियर टिप: टीमवर्क पर ध्यान दें, अकेले निर्णय लेने से बचें।

आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

धन उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काला कंबल दान करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें।

प्रेम राशिफल (Love Horoscope)
प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। सिंगल जातकों को सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से नया रिश्ता मिल सकता है। विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

लव टिप: संवाद में स्पष्टता रखें।

वैवाहिक जीवन
दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर और नसों से जुड़ी समस्या से सावधान रहें। ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा।

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा। नई तकनीक सीखने में सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को करियर में नया अवसर मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन
परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है।

आज का शुभ समय और संकेत
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 8
शुभ दिशा: पश्चिम
शुभ समय: दोपहर 1:00 से 3:00 बजे तक

आज का विशेष उपाय
आज शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नवाचार और प्रगति का है। यदि आप अपनी रचनात्मक सोच को सही दिशा देंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे, तो करियर, धन और संबंधों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

