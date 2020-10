Shiva Mantra For Everything: शिव पूजन में मंत्र का पाठ शुभ माना जाता है, किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो मंत्र नहीं जानता है वह पूजा नहीं कर सकता। दरअसल भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र पढ़े बिना भी भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। समस्त पूजन सामग्री भगवान को अर्पित की जा सकती है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भक्तिभाव से बिना किसी वेद मंत्र के उच्चारण किए मात्र पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है।

Stories You May Like