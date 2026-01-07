माघ महीने में रोजाना इन मंत्रों के साथ करें सुबह की शुरुआत, पितृ दोष और पापों से मिलेगी परमानेंट छुट्टी

Main Menu

magh month morning mantras

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ का महीना केवल एक कैलेंडर माह नहीं, बल्कि स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने का एक पावन अवसर है। साल 2026 में माघ महीने की शुरुआत के साथ ही प्रकृति और वातावरण में एक सात्विक ऊर्जा का संचार होने लगा है।

Magh Month Morning Mantras : हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ का महीना केवल एक कैलेंडर माह नहीं, बल्कि स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने का एक पावन अवसर है। साल 2026 में माघ महीने की शुरुआत के साथ ही प्रकृति और वातावरण में एक सात्विक ऊर्जा का संचार होने लगा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे माह में स्वर्ग से सभी देवी-देवता धरती पर आकर नदियों में निवास करते हैं। कहा जाता है कि माघ के दौरान किया गया स्नान, दान और जप अन्य महीनों की तुलना में हजार गुना अधिक फलदायी होता है। लेकिन इस महीने की असली शक्ति छिपी है—मंत्रों के उच्चारण में। यदि आप किसी कारणवश पवित्र नदियों के तट पर कल्पवास नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर ही नियमित पूजा के समय विशेष दिव्य मंत्रों का जप करके अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हैं। ये मंत्र न केवल मानसिक अशांति और दरिद्रता को दूर करते हैं, बल्कि जाने-अनजाने में हुए पापों के बोझ से भी मुक्ति दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं उन शक्तिशाली मंत्रों और जप की विधि के बारे में जो इस माघ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

Magh Month Morning Mantras

पूजन के दौरान जपें ये प्रभावशाली मंत्र

भगवान विष्णु का मूल मंत्र 
माघ मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं। सुबह उठकर इस मंत्र का जप करने से सुख-समृद्धि आती है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सूर्य देव का अर्घ्य मंत्र 
माघ में सूर्य की उपासना का विशेष फल मिलता है। तांबे के लोटे से जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें।

ॐ घृणि सूर्याय नमः या ॐ आदित्याय नमः

Magh Month Morning Mantras

पाप मुक्ति हेतु माधव मंत्र
मान्यता है कि जाने-अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है।

माघमासे जगन्नाथ माधव प्रिय। मज्जनेन च मे देव ददस्वोक्तं फलं मम।।

गायत्री मंत्र 
नियमित रूप से गायत्री मंत्र का 108 बार जप करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है:

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।।

Magh Month Morning Mantras

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

