New Year 2026 Sun Year: सूर्य का साल 2026 में घर लाएं ये शुभ चीजें, धन-संपत्ति में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

Updated: 03 Jan, 2026 09:21 AM

new year 2026 sun year

New Year 2026 Sun Year Significance: नया साल 2026 ज्योतिष और अंक शास्त्र की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 सूर्य देव का वर्ष होगा। ऐसे में इस साल सूर्य से जुड़ी वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है।

New Year 2026 Sun Year Significance: नया साल 2026 ज्योतिष और अंक शास्त्र की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 सूर्य देव का वर्ष होगा। ऐसे में इस साल सूर्य से जुड़ी वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि साल 2026 में सूर्य देव से जुड़ी किन चीजों को घर लाना शुभ रहेगा और सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं।

PunjabKesari New Year 2026 Sun Year

New Year 2026 Numerology: क्यों कहलाएगा सूर्य का साल?
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी वर्ष का ग्रह स्वामी उसके अंक योग से तय होता है।

साल 2026 का अंक योग: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1

अंक ज्योतिष में अंक 1 के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। सूर्य ग्रह को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा, सम्मान, सत्ता और नई शुरुआत का कारक माना जाता है। इसी कारण साल 2026 को सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है। विशेष रूप से मूलांक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है) वालों के लिए 2026 सफलता, तरक्की और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला वर्ष साबित हो सकता है।

PunjabKesari New Year 2026 Sun Year
New Year 2026: सूर्य देव से जुड़े ये शुभ चीजें घर लाना रहेगा बेहद लाभकारी

सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर
साल 2026 में सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है।
इसे घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें
इससे परिवार के सदस्यों के मान-सम्मान और करियर में उन्नति होती है
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है

PunjabKesari New Year 2026 Sun Year
तांबे का सूर्य चिन्ह
तांबे का सूर्य चिन्ह घर में लगाना विशेष फलदायी माना जाता है।
इसे मुख्य द्वार या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं
प्रतिदिन गंगाजल छिड़कें और रोली का टीका लगाएं
इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और करियर में सफलता मिलती है

तांबे की वस्तुएं
ज्योतिष में तांबा सूर्य ग्रह से संबंधित धातु मानी जाती है।
तांबे का लोटा, गिलास या अन्य बर्तन घर लाएं
कुंडली में सूर्य को मजबूत करने में सहायक
आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार होता है

सात घोड़े वाले रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर
सात घोड़े वाले रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर ज्ञान, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है।
इसे भी पूर्व दिशा में लगाएं
घर में सुख-समृद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है
समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है

Sun Remedies 2026: सूर्य देव को प्रसन्न करने के सरल उपाय
साल 2026 में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए ये उपाय बेहद प्रभावी माने गए हैं:
रोजाना स्नान के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करें
तांबे के लोटे से ही अर्घ्य दें
जल में लाल फूल, रोली और अक्षत मिलाएं

अर्घ्य देते समय मंत्र जाप करें:
ॐ सूर्याय नमः
ॐ घृणि सूर्याय नमः
रविवार के दिन गुड़, गेहूं, अन्न और धन का दान करें
हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल चढ़ाएं

साल 2026 सूर्य देव का वर्ष होने के कारण आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक रहेगा। यदि इस वर्ष सूर्य से जुड़ी शुभ वस्तुएं घर में स्थापित की जाएं और नियमित रूप से सूर्य उपासना की जाए, तो धन-संपत्ति, करियर और सामाजिक सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

PunjabKesari New Year 2026 Sun Year

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

