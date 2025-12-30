लव राशिफल 31 दिसंबर-  पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझ-सा देखा कहां

Edited By Prachi Sharma, Updated: 30 Dec, 2025 04:12 PM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) कार्यव्यस्तता के कारण आज आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे नाराज हो सकते हैं। कोशिश करें कि फोन के माध्यम से ही सही, उनसे जुड़े रहें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। सिंगल लोगों की किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में प्रेम का रूप ले सकती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आपके रिश्तों में मजबूती लाएगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज लव लाइफ में थोड़ी अनबन हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी जिद छोड़कर पार्टनर की बात भी सुनें। शाम तक स्थितियां सुधर जाएंगी और आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) प्रेम के मामले में आज का दिन शानदार है। पार्टनर के साथ लंबी बातचीत होगी जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। पार्टनर का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। आज उन्हें कोई छोटा सा सरप्राइज दें, इससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपकी लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। सिंगल लोगों को आज कोई प्रपोज कर सकता है।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) रिश्तों में स्पष्टता रखने का दिन है। मन में कोई बात दबाकर न रखें, पार्टनर से खुलकर बात करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे। पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए आज अपनी बात कहने का सही समय है।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन आपके लिए प्रेम में तीव्रता लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। बस ध्यान रखें कि ईर्ष्या को अपने बीच न आने दें।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज लव लाइफ में स्थिरता आएगी। अगर पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो आज वह सुलझ जाएगा। साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना सुखद रहेगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आप थोड़े मूडी हो सकते हैं, जिसका असर आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। सिंगल लोग आज किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) प्रेम और रोमांस के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने का योग है। आपके बीच का विश्वास और बढ़ेगा।