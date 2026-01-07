माघ मेला 2026 में छाए 3 फुट 8 इंच के बाबा, सोशल मीडिया पर मचा दिया तहलका

Edited By Prachi Sharma,Updated: 07 Jan, 2026 08:13 AM
Magh Mela 2026 : माघ मेला 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज की संगम नगरी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस बार धार्मिक माहौल के बीच सोशल मीडिया का रंग भी खूब चढ़ा हुआ है। मेले से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Magh Mela 2026 : माघ मेला 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज की संगम नगरी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस बार धार्मिक माहौल के बीच सोशल मीडिया का रंग भी खूब चढ़ा हुआ है। मेले से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। इस वायरल वीडियो में एक बेहद छोटे कद के साधु नजर आ रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया यूजर्स दुनिया का सबसे छोटा बाबा कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनकी अलग पहचान और अनोखा व्यक्तित्व ही वजह है कि वीडियो को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर खूब सराहना मिल रही है।
3 फुट 8 इंच लंबे गंगापुरी महाराज बने चर्चा का विषय
श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हो चुके इन बाबा का नाम गंगापुरी महाराज बताया जा रहा है। उनकी लंबाई करीब 3 फुट 8 इंच है और उम्र लगभग 58 वर्ष। भगवा वस्त्र धारण किए गंगापुरी महाराज माघ मेले में घूमते नजर आते हैं, जहां लोग उनके साथ फोटो और वीडियो बनवाने के लिए उत्सुक रहते हैं। महाराज स्वयं को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का उपासक बताते हैं। यही कारण है कि वे अपने एक हाथ में चूड़ियां और कंगन पहनते हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।
सोशल मीडिया पर मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे आस्था और भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कई यूजर्स बाबा की दिव्यता और शांत व्यक्तित्व की सराहना कर रहे हैं।
मेले में बने आकर्षण का केंद्र
हर साल माघ मेले में साधु-संतों, नागा बाबाओं और तपस्वियों की उपस्थिति आम बात है, लेकिन इस बार छोटे कद के बाबा विशेष चर्चा में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगापुरी महाराज का स्वभाव बेहद सरल, शांत और मिलनसार है। वे किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहते हैं। फिलहाल माघ मेले में ये छोटे कद वाले बाबा श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इससे पहले भी माघ और कुंभ मेले में कई ऐसे साधु-संत चर्चा में आ चुके हैं, जो अपनी अनोखी पहचान, तपस्या और व्यक्तित्व के कारण लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं।