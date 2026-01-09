Magh Mela 2026 : माघ मेले में आस्था के साथ सफर भी आसान, रेलवे ने दिया श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा

Magh Mela 2026 : माघ मेले के शुभारंभ के साथ ही संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आवागमन को सरल बनाने के लिए कई विशेष कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ, प्रयागराज,...

Magh Mela 2026 : माघ मेले के शुभारंभ के साथ ही संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आवागमन को सरल बनाने के लिए कई विशेष कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या को जोड़ने वाली एक नई रिंग रेल सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे न केवल माघ मेले में पहुंचना आसान होगा, बल्कि आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी सहज हो सकेंगे।

प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पहले से ही उत्तर मध्य रेलवे द्वारा चार रिंग रेल सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से यात्री चित्रकूट और झांसी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक यात्रा कर पा रहे हैं। अब इसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उत्तर रेलवे ने भी रिंग रेल चलाने का निर्णय लिया है।

यह प्रस्तावित रिंग रेल लखनऊ से चलकर प्रयागराज पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु माघ मेले में स्नान और दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद ट्रेन वाराणसी और अयोध्या होते हुए पुनः लखनऊ लौटेगी। रेलवे की ओर से जल्द ही इसका पूरा टाइम-टेबल और आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस सेवा की शुरुआत 13 जनवरी से पहले होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, विशेष ट्रेन संख्या 04293 को 15 जनवरी को रात 8:20 बजे प्रयाग से लखनऊ के लिए चलाया जाएगा, जो रात 2 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यही ट्रेन 18 जनवरी (मौनी अमावस्या), 23 जनवरी (वसंत पंचमी) और 1 फरवरी (माघी पूर्णिमा) को भी इसी समय-सारिणी के अनुसार संचालित होगी।

हालांकि, माघ मेले के लिए चलाई जा रही चार विशेष ट्रेनों को रेलवे ने 12 जनवरी तक रद्द करने का भी निर्णय लिया है। इनमें प्रयाग जंक्शन और अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

गौरतलब है कि इस वर्ष माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से हुई है। प्रमुख स्नान पर्वों में 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को वसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि शामिल हैं। महाशिवरात्रि के दिन माघ मेले का विधिवत समापन होगा।