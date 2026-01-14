Main Menu

    3. | Magh Mela 2026 : माघ मेले में लगी आग, 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख

Magh Mela 2026 : माघ मेले में लगी आग, 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 08:44 AM

magh mela 2026

प्रयागराज (इंट.) मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान पर्व से पहले प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मंगलवार को भीषण आग लग गई। संगम तट के सैक्टर क्षेत्र में लगी आग में 15 टैंट और 20 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।प्रयागराज (इंट.) मकर संक्रांति के प्रमुख...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

प्रयागराज (इंट.) मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान पर्व से पहले प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मंगलवार को भीषण आग लग गई। संगम तट के सैक्टर क्षेत्र में लगी आग में 15 टैंट और 20 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। आग की लपटें तेजी से फैलने पर कल्पवासी और श्रद्धालु जान बचाकर बाहर की ओर भागे। तेज हवाओं के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। 

सूचना मिलने पर मेले प्रशासन और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। 


 

