यात्रीगण ध्यान दें ! माघ मेला 2026 की 15 स्पेशल ट्रेनें रद्द, जानें क्या है कारण

Special train for prayagraj : संगम नगरी में माघ मेले का आगाज तो हो चुका है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर इसका असर कुछ उम्मीद के विपरीत दिख रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की प्रत्याशित भीड़ न जुटने के कारण 15 स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मेले के शुरुआती चरण में विशेष ट्रेनों में सीटों की मांग और यात्रियों की संख्या काफी कम दर्ज की गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए इन खाली चल रही ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में भीड़ बढ़ती है, तो ऑन-डिमांड विशेष ट्रेनें दोबारा शुरू की जा सकती हैं।

माघ मेला 2026 निरस्त ट्रेनों की पूरी सूची

बढ़नी - प्रयागराज रामबाग रूट

गाड़ी संख्या 05107 (बढ़नी से): यह ट्रेन 19, 20, 21, 24, 25, 26 जनवरी और फरवरी में 2, 3, 16, 17 तारीख को नहीं चलेगी।

गाड़ी संख्या 05108 (प्रयागराज से): वापसी में यह ट्रेन 20, 21, 22, 25, 26, 27 जनवरी और फरवरी में 3, 4, 17, 18 तारीख को रद्द रहेगी।

बनारस - प्रयागराज रामबाग - झूंसी रूट

गाड़ी संख्या 05109/05110 (दोनों दिशाओं से): बनारस और प्रयागराज के बीच चलने वाली ये ट्रेनें 19, 20, 21, 24, 25, 26 जनवरी और 2, 3, 16, 17 फरवरी को निरस्त रहेंगी।

गाड़ी संख्या 05103/05104 (बनारस-झूंसी): झूंसी और बनारस के बीच यह सेवा 20, 21, 25, 26, 27 जनवरी और 3, 4, 17 फरवरी को उपलब्ध नहीं होगी।

गोरखपुर - झूंसी (प्रयागराज) रूट

गाड़ी संख्या 05111/05112: गोरखपुर और झूंसी के बीच यह ट्रेन जनवरी में 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 तारीख और फरवरी में 2, 3, 4, 16, 17 तारीख को अलग-अलग तिथियों पर रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 05001/05002: यह विशेष सेवा भी जनवरी (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 31) और फरवरी (1, 2, 13, 14, 15, 16) की प्रमुख तिथियों पर नहीं चलेगी।

छपरा - प्रयागराज रामबाग- झूंसी रूट

गाड़ी संख्या 05113/05114 (छपरा-प्रयागराज): यह ट्रेन 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 जनवरी और 1, 2, 15, 16 फरवरी को नहीं चलेगी।

गाड़ी संख्या 05005/05006 (छपरा-झूंसी): छपरा और झूंसी के बीच जनवरी की 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 तारीखों और फरवरी की कुछ तिथियों पर सेवा बाधित रहेगी।

विशेष रिंग रेल सेवा (झूंसी से चक्राकार ट्रेन)

गाड़ी संख्या 05101: गाजीपुर, छपरा, थावे, सीवान और मऊ होते हुए वापस झूंसी आने वाली यह लंबी दूरी की रिंग ट्रेन जनवरी में 10 से 13 और 20, 21, 25 से 30 तारीख तक रद्द रहेगी। फरवरी में भी 3 से 14 और 17 तारीख तक इसका संचालन बंद रहेगा।

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे ने अपील की है कि श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें। किसी भी जानकारी के लिए रेल मदद नंबर 139 डायल करें। ट्रेनों के लाइव स्टेटस के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर लॉग इन करें। नियमित चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़कर भीड़ को संभालने की कोशिश की जा रही है, यात्री उनमें अपनी बुकिंग देख सकते हैं।

