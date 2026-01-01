Magh Mela 2026 : माघ मेले में भारी वाहनों के पहियों पर ब्रेक, श्रद्धालुओं के लिए खुला सुगम रास्ता

Edited By Sarita Thapa, Updated: 01 Jan, 2026 11:21 AM

Magh Mela 2026 Traffic Control : प्रयागराज में आयोजित होने वाले आस्था के सबसे बड़े समागम, माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। संगम तट की ओर जाने वाली राह को और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मेला क्षेत्र में उमड़ने वाले जनसैलाब को देखते हुए, यातायात विभाग ने पूरे शहर के ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब संगम की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों से भारी व्यावसायिक वाहनों को हटाकर वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैदल और निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी रुकावट के मां गंगा की गोद तक पहुंच सकें।

माघ मेला 2026 ट्रैफिक प्लान

भारी वाहनों पर प्रतिबंध

संगम की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर ट्रक, डंपर और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को शहर के बाहरी इलाकों (बाईपास) से निकाला जा रहा है।

बदले हुए रास्ते

वाराणसी, लखनऊ और कानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को अब शहर के भीतर प्रवेश करने के बजाय निर्धारित रिंग रोड और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। रीवा और मिर्जापुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग

भारी वाहनों के हटने से निजी वाहनों और बसों से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुँचने में कम समय लगेगा। शहर के भीतर प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक जाम न लगे।

पार्किंग की विशेष व्यवस्था

प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र के प्रवेश द्वारों के पास ही विशाल पार्किंग स्थल बनाए हैं। अब श्रद्धालुओं को पैदल कम चलना होगा और वे अपनी गाड़ियां सुरक्षित रूप से पार्क कर सकेंगे।

यात्री कृपया ध्यान दें

यदि आप माघ मेले में स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, तो इन बातों का पालन करें।

गूगल मैप्स पर अपडेटेड ट्रैफिक स्थिति देखते रहें।

प्रशासन द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड्स का अनुसरण करें।

केवल निर्धारित पार्किंग जोन में ही वाहन खड़े करें।

