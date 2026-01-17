Magha Gupta Navratri 2026 : पैसे और विवाह की हर रुकावट होगी दूर, गुप्त नवरात्रि में करें  लौंग और हल्दी के ये चमत्कारी उपाय

Edited By Prachi Sharma,Updated: 17 Jan, 2026 11:07 AM
Magha Gupta Navratri 2026 : गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र-मंत्र और गुप्त साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान किए गए उपाय सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी होते हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या विवाह में आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो 7 लौंग और 9 हल्दी की गांठ का यह प्राचीन ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है जो सौभाग्य और विवाह का कारक है, वहीं लौंग ऊर्जा और बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति रखती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान एकांत में किए जाने वाले इन 6 अचूक उपायों के बारे में।
पैसों की तंगी दूर करने का महाउपाय
एक पीले कपड़े में 7 साबुत लौंग और 9 हल्दी की गांठें रखें। इसे अपने सामने रखकर "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद इस पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। हल्दी गुरु को मजबूत करेगी और लौंग नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगी, जिससे धन का आगमन शुरू हो जाएगा।
शीघ्र विवाह के लिए अचूक टोटका
जिन युवक-युवतियों के विवाह में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, उनके लिए यह उपाय रामबाण है गुप्त नवरात्रि में एक मिट्टी के दीपक में घी भरें और उसमें 2 लौंग डाल दें। अब बाकी बची 5 लौंग और 9 हल्दी की गांठों को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। देवी से प्रार्थना करें कि आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर हों। अगले दिन हल्दी की इन गांठों को एक पीले धागे में पिरोकर अपने कमरे में कहीं सुरक्षित छिपा दें।
कर्ज से मुक्ति पाने का गुप्त रास्ता
यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो एकांत में एक भोजपत्र या सादे कागज पर लाल चंदन से अपना कर्ज का विवरण लिखें। अब इस कागज के ऊपर 7 लौंग और 9 हल्दी की गांठें रखें। इसे मां काली के स्वरूप का ध्यान करते हुए मंदिर में अर्पित कर दें या किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा दें। माना जाता है कि जैसे-जैसे हल्दी मिट्टी में मिलेगी, आपका कर्ज उतरने के रास्ते खुलेंगे।
नौकरी और करियर में तरक्की के लिए
करियर में स्थिरता नहीं मिल रही है, तो गुप्त नवरात्रि की रात को एक तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें 9 हल्दी की गांठें डाल दें। अगले दिन सुबह इस पानी से स्नान करें और 7 लौंग को जलाकर उसकी भस्म से अपने माथे पर तिलक लगाएं। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को खत्म करता है।
घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश दूर करना
यदि घर में हमेशा तनाव रहता है, तो 7 लौंग और 9 हल्दी की गांठों को एक मिट्टी के पात्र में रखकर जलाएं । इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। यह प्रक्रिया एकांत में करें ताकि घर की नजर उतर सके। यह धुआं घर के वास्तु दोषों को शांत करता है और सुख-शांति लाता है।
शत्रुओं पर विजय और व्यापार में लाभ
व्यापार में प्रतिद्वंदी परेशान कर रहे हैं, तो 9 हल्दी की गांठों पर लाल सिंदूर लगाएं और 7 लौंग के साथ इन्हें एक काले कपड़े में बांध दें। इसे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ छिपाकर लटका दें। इससे शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है।