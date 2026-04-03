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महादेव क्यों कहलाए अर्धनारीश्वर? जानिए शिव-शक्ति के मिलन और 8 महा-सिद्धियों का गुप्त रहस्य

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 04:36 PM

mahadev ardhanarishvara story

हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप सबसे विशिष्ट और गहरा अर्थ रखने वाला माना जाता है। यह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक है जहां पुरुष और प्रकृति  एक-दूसरे में...

Mahadev Ardhanarishvara Story : हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप सबसे विशिष्ट और गहरा अर्थ रखने वाला माना जाता है। यह स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक है जहां पुरुष और प्रकृति  एक-दूसरे में समाहित हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत अवतार के पीछे की पौराणिक कथा और देवी से प्राप्त उन 8 महा-सिद्धियों का रहस्य।

Mahadev Ardhanarishvara Story

अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा: जब सृष्टि को मिली पूर्णता
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्होंने केवल 'पुरुष' तत्वों का निर्माण किया। काफी समय बीतने के बाद भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी चिंतित होकर महादेव की शरण में गए और उनसे मैथुनी सृष्टि का मार्ग पूछा।

ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का दाहिना भाग साक्षात 'शिव' था और बायां भाग आदि शक्ति पार्वती। इस रूप के दर्शन देकर महादेव ने यह संदेश दिया कि पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के पूरक हैं और उनके मिलन के बिना सृजन संभव नहीं है। इसके बाद देवी शक्ति ने ब्रह्मा जी को अपनी शक्तियों से एक अन्य नारी स्वरूप प्रदान किया, जिससे संसार का विस्तार शुरू हुआ।

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शक्ति से प्राप्त 8 महा-सिद्धियों का रहस्य
भगवान शिव को 'सिद्धेश्वर' भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब महादेव ने शक्ति को अपने शरीर के आधे भाग में स्वीकार किया, तब उन्हें देवी के माध्यम से आठ महा-सिद्धियां प्राप्त हुईं। ये सिद्धियां ही महादेव को सर्वशक्तिमान बनाती हैं।

अणिमा: अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म (छोटा) कर लेने की शक्ति।

महिमा: शरीर को असीमित रूप से विशाल और बड़ा बना लेने की क्षमता।

गरिमा: अपने शरीर के भार को अनंत गुना भारी कर लेने की शक्ति।

लघिमा: शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वह हवा में उड़ सके या पानी पर चल सके।

प्राप्ति: बिना किसी बाधा के किसी भी स्थान पर पहुंच जाना और इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेना।

प्राकाम्य: मन की हर इच्छा को तुरंत पूर्ण कर लेने की सामर्थ्य।

ईशित्व: ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और जीवों पर पूर्ण आधिपत्य और नियंत्रण।

वशित्व: किसी को भी वश में करने या पराजित करने की अजेय शक्ति।

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अर्धनारीश्वर स्वरूप का आध्यात्मिक संदेश
समानता का प्रतीक: यह स्वरूप सिखाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। शक्ति के बिना शिव 'शव' समान हैं और शिव के बिना शक्ति आधारहीन।

भीतर का संतुलन: हर मनुष्य के भीतर भी शिव और शक्ति दोनों वास करते हैं। जब इन दोनों का संतुलन होता है, तभी व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार कर पाता है।

सम्मान की भावना: यह अवतार समाज को संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष का दर्जा एक समान है; न कोई श्रेष्ठ है, न कोई निम्न।

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