दीपावली से पहले महाकाल मंदिर में विशेष सफाई अभियान, चांदी के द्वार और दीवारों की हो रही चमकाई

उज्जैन : दीपावली महापर्व को लेकर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व के मद्देनजर मंदिर के गर्भगृह में विशेष साफ-सफाई और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

उज्जैन ( विशाल ठाकुर) : दीपावली महापर्व को लेकर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व के मद्देनजर मंदिर के गर्भगृह में विशेष साफ-सफाई और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गर्भगृह में लगे चांदी के द्वार और चांदी से निर्मित दीवारों की सफाई के साथ विशेष पॉलिशिंग की जा रही है।

दीपावली के अवसर पर बाबा महाकाल के दरबार को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गर्भगृह में चांदी से निर्मित विभिन्न हिस्सों को साफ कर उनकी चमक को फिर से निखारा जा रहा है, ताकि दीपावली के पावन पर्व पर मंदिर का गर्भगृह अपनी विशेष आभा बिखेर सके। महाकाल मंदिर में दीपावली का पर्व विशेष धार्मिक उत्साह और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में स्वच्छता और सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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