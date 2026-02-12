Mahashivratri 2026 Upay: महाशिवरात्रि की रात गुप्त रुप से करें ये काम, आर्थिक तंगी और कर्ज से मिलेगा छुटकारा

Mahashivratri 2026 Upay in Hindi: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026...

Mahashivratri 2026 Upay in Hindi: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 (रविवार) को मनाई जाएगी।



मान्यता है कि इस दिन व्रत, रात्रि जागरण और विधि-विधान से की गई पूजा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात किए गए कुछ विशेष उपाय आर्थिक तंगी, कर्ज और पारिवारिक संकटों से राहत दिलाने में सहायक माने जाते हैं।

महाशिवरात्रि 2026: तिथि और पूजा का शुभ समय

तिथि: फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी

व्रत तिथि: 15 फरवरी 2026

निशिता काल पूजा: मध्यरात्रि का समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शिव तत्व की ऊर्जा अधिक सक्रिय मानी जाती है।



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निशिता काल में की गई पूजा और जप का कई गुना फल प्राप्त होता है।

आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय

यदि लंबे समय से धन संबंधी परेशानियां बनी हुई हैं या व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का निरंतर जाप करें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि का वास होता है।



कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय

कर्ज के बोझ से परेशान लोग इस दिन शिवलिंग पर अक्षत (संपूर्ण, बिना टूटे चावल) अर्पित करें। ध्यान रखें कि चावल का एक भी दाना टूटा न हो। कहा जाता है कि इस उपाय से ऋण मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं।

सुख-शांति और गृह क्लेश से राहत

यदि घर में तनाव, कलह या नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तो शिवरात्रि की शाम घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में दो कपूर डालें। इसके बाद परिवार के साथ शिव चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शांति का वातावरण बनता है।



बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए

लंबे समय से बीमार व्यक्ति या परिवार में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को रोग निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है।



महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व

महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न अवस्था में माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया व्रत, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप विशेष फलदायी माना जाता है। शिव भक्त रात्रि जागरण कर भजन-कीर्तन करते हैं और भोलेनाथ से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं।



महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात किए गए विशेष उपाय जीवन की परेशानियों से राहत दिला सकते हैं। हालांकि किसी भी उपाय से पहले श्रद्धा और सकारात्मक भावना का होना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।