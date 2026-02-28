Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal 1 March : करियर में बड़ी छलांग ! मकर राशि वालों को 1 मार्च को मिल सकता है मनचाहा ऑफर

Makar Rashifal 1 March : करियर में बड़ी छलांग ! मकर राशि वालों को 1 मार्च को मिल सकता है मनचाहा ऑफर

Edited By Updated: 01 Mar, 2026 03:30 AM

makar rashifal 1 march

मार्च महीने की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए सफलता की नई इबारत लिखने वाली है। ग्रहों की बदलती स्थिति यह संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके Professional Life के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा।

Makar Rashifal 1 March : मार्च महीने की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए सफलता की नई इबारत लिखने वाली है। ग्रहों की बदलती स्थिति यह संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके Professional Life के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। यदि आपकी राशि मकर है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके करियर में एक बड़ी छलांग लगने वाली है।

करियर और नौकरी
मकर राशि का स्वामी शनि है, जो कर्म और अनुशासन का प्रतीक है। आपकी पिछले कई महीनों की कड़ी मेहनत का फल देने के लिए 1 मार्च का दिन चुना गया है। यदि आप लंबे समय से किसी खास कंपनी या पद के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आज आपको वहां से मनचाहा ऑफर लेटर मिल सकता है। ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए आपको Promotion या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आज आपकी सलाह को प्राथमिकता देंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

आर्थिक स्थिति
करियर में आने वाला सकारात्मक बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। नौकरी के साथ-साथ साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग से भी धन आने के योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पहले किया गया निवेश आज आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज आप भविष्य की किसी बड़ी योजना के लिए मोटी रकम जमा करने में सफल रहेंगे।

लव लाइफ और परिवार
काम की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा। आप मिलकर घर की साज-सज्जा या किसी बड़े निवेश पर चर्चा कर सकते हैं। परिवार के किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। विवाह योग्य जातकों के लिए आज कोई बहुत ही गरिमापूर्ण रिश्ता आ सकता है।

और ये भी पढ़े

सेहत
मकर राशि वाले आज खुद को बहुत अनुशासित महसूस करेंगे। योग और जिम जाने की आपकी प्लानिंग आज से हकीकत में बदल सकती है। मानसिक तनाव काफी कम रहेगा, जिससे आप खुद को तरोताजा पाएंगे।

आज का महा-उपाय 
उपाय: सुबह स्नान के बाद शनि देव के बीज मंत्र "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" का जाप करें। साथ ही, किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। यह उपाय आपके करियर की राह में आने वाली हर बाधा को दूर कर देगा।

शुभ रंग: गहरा नीला और काला

शुभ अंक: 8 और 4

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!